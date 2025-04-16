The Telegraph: Премьер Британии Стармер близок к продовольственной сделке с ЕС

Власти Великобритании близки к подписанию с Евросоюзом (ЕС) соглашения о продовольственных и ветеринарных стандартах. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

Отмечается, что это может поставить под угрозу торговую сделку с США.

В публикации уточняется, что соглашение, которое может быть подписано премьер-министром Киром Стармером уже в следующем месяце, позволит Великобритании и Евросоюзу свободно торговать ветеринарными товарами и продовольствием без пограничного контроля.

В свою очередь лидер британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фараж подчеркнул, что соглашение с ЕС сделает жизнь США «очень трудной, может быть, невозможной».

31 марта сообщалось, что президент США Дональд Трамп договорился с Киром Стармером продолжать давить на Россию и ее президента Владимира Путина.