Премьер Италии объяснила угрозы Трампа

Politico: Премьер Италии Мелони объяснила угрозы Трампа переговорной тактикой

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони полагает, что угрозы президента США Дональда Трампа являются частью его переговорной тактики. Об этом со ссылкой на высокопоставленных итальянских источников пишет журнал Politico.

«В отличие от других европейских лидеров она считает, что с Трампом все еще можно договориться, а его торговые угрозы — не более чем дерзкая тактика ведения переговоров», — объяснили собеседники издания.

По словам источников, Мелони намерена добиться от Трампа уступок во время встречи с ним в Вашингтоне 17 апреля. При этом, отмечают они, в случае неудачи Мелони ее авторитет среди европейских лидеров окажется под вопросом.

Ранее стало известно, что Трамп пришел в ярость из-за поддержки европейцами украинского лидера Владимира Зеленского после перепалки двух глав государств в Белом доме в феврале.