В Госдуме заявили о признании Украиной Крыма российским после одного действия ВСУ

Депутат Колесник: Атаками на Крым Киев подтверждает, что регион российский

Совершая атаки на Крым, Украина подтверждает, что он российский, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат отреагировал на попытку украинских дронов совершить налет на полуостров.

«Это очередная демонстрация силы со стороны Украины. Но тут такая вещь: если они Крым считают до сих пор своим, то это нонсенс, противоречие. С одной стороны, они хотят вдохновить свои войска и показать им, что Крым свой. А с другой стороны, атакуют своих же людей», — указал Колесник.

Этим они подтверждают, что Крым российский Андрей Колесник член комитета Госдумы по обороне

Депутат также отметил, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) еще раз подтвердили репутацию лучших в мире, уничтожив беспилотники ВСУ.

«Как говорят обычно в телефоне: "Ждите ответа"», — заключил он.

Ранее Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины атаковали Крым. Летательные аппараты были перехвачены в промежутке с 12:00 до 13:00 мск. В отношении атак были задействованы дежурные средства противовоздушной обороны. В ведомстве отметили, что атака велась беспилотниками самолетного типа. Такие дроны способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки и преодолевать сотни километров.

