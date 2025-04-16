Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:18, 16 апреля 2025РоссияЭксклюзив

В Госдуме заявили о признании Украиной Крыма российским после одного действия ВСУ

Депутат Колесник: Атаками на Крым Киев подтверждает, что регион российский
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Совершая атаки на Крым, Украина подтверждает, что он российский, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат отреагировал на попытку украинских дронов совершить налет на полуостров.

«Это очередная демонстрация силы со стороны Украины. Но тут такая вещь: если они Крым считают до сих пор своим, то это нонсенс, противоречие. С одной стороны, они хотят вдохновить свои войска и показать им, что Крым свой. А с другой стороны, атакуют своих же людей», — указал Колесник.

Этим они подтверждают, что Крым российский

Андрей Колесникчлен комитета Госдумы по обороне

Депутат также отметил, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) еще раз подтвердили репутацию лучших в мире, уничтожив беспилотники ВСУ.

«Как говорят обычно в телефоне: "Ждите ответа"», — заключил он.

Ранее Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины атаковали Крым. Летательные аппараты были перехвачены в промежутке с 12:00 до 13:00 мск. В отношении атак были задействованы дежурные средства противовоздушной обороны. В ведомстве отметили, что атака велась беспилотниками самолетного типа. Такие дроны способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки и преодолевать сотни километров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия попросила у США самолеты Boeing в обмен на активы

    Нарколог предупредил об опасности популярного у подростков БАДа для похудения

    Депутат Рады раскрыл план Зеленского на 9 мая

    Стало известно о ракетном ударе ВС России по родному городу Зеленского

    Россиянам назвали продлевающий молодость и защищающий от рака продукт

    Двоих сотрудников российского университета арестовали за незаконный прием иностранцев

    Кабардино-Балкария присоединилась ко всероссийской акции «Сад памяти»

    Каллас назвала реалистичным план Трампа по Украине при одном условии

    Россиянка Эрика Андреева снялась с матча с младшей сестрой Миррой на турнире WTA

    Бывшая замминистра здравоохранения российского региона задержана по делу о мошенничестве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости