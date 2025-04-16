ВСУ атаковали Крым

Минобороны сообщило об атаке ВСУ по Крыму

Вооруженные силы Украины атаковали Крым. Об уничтожении беспилотника в небе над полуостровом сообщило Минобороны России в Telegram.

Помимо этого, украинские дроны атаковали Брянскую область — над ней было сбито два беспилотника. Все летательные аппараты были перехвачены в промежутке с 12:00 до 13:00 мск. В отношении атак были задействованы дежурные средства противовоздушной обороны.

И Крым, и Брянская область были атакованы беспилотниками самолетного типа, подчеркнули в Минобороны. Такие дроны способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки и преодолевать сотни километров.

Ранее украинские дроны атаковали жилые дома в Белгородской области. Также под удар попали расположенные в регионе предприятия. Одной из целей налета стал приграничный город Шебекино.