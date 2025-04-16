Путин рассказал о целях нацпроекта по развитию космоса

Путин: Нацпроект по развитию космоса должен учитывать долгосрочные цели

Президент России Владимир Путин рассказал о том, что национальный проект по развитию космической отрасли должен учитывать цели на ближайшую и долгосрочную перспективы. Его слова приводит РИА Новости.

Глава государства подчеркнул, что нацпроект должен предельно четко и конкретно сформулировать цели российской космической программы.

Путин добавил, что это позволит уже сейчас поставить ясные задачи перед наукой и образованием для реализации проекта технологического лидерства в указанной сфере.

Ранее российский лидер сравнил американского бизнесмена Илона Маска с советским ученым Сергеем Королевым и другими первопроходцами в области космонавтики.

