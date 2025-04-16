На Украине призвали Трампа ввести санкции против Зеленского

Депутат Рады Дубинский: Трампу следует ввести жесткие санкции против Зеленского

Американскому президенту Дональду Траму следует ввести режим жестких санкций против украинского лидера Владимира Зеленского, чтобы не дать ему сорвать попытки Вашингтона договориться о прекращении огня на Украине, заявил в Telegram-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

По его словам, США сколько угодно могут считать себя великими, но для урегулирования ситуации на Украине нужны более твердые меры.

«Пока администрация Белого дома не приступит к введению режима жестких санкций против "кошельков" и карательного аппарата Зеленского, на которых держится его диктатура — никакого толку не будет», — подчеркнул он.

Депутат добавил, что за последнюю неделю Зеленский придумал несколько шагов, которые позволят затянуть переговоры с Вашингтоном, включая идею о размещении «миротворцев», срыв сделки по редкоземельным металлам.

Ранее Дубинский призвал Зеленского отказаться от истерик и шантажа в переговорах с США.