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06:13, 16 апреля 2025Бывший СССР

На Украине призвали Трампа ввести санкции против Зеленского

Депутат Рады Дубинский: Трампу следует ввести жесткие санкции против Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Brian Snyder / Reuters

Американскому президенту Дональду Траму следует ввести режим жестких санкций против украинского лидера Владимира Зеленского, чтобы не дать ему сорвать попытки Вашингтона договориться о прекращении огня на Украине, заявил в Telegram-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

По его словам, США сколько угодно могут считать себя великими, но для урегулирования ситуации на Украине нужны более твердые меры.

«Пока администрация Белого дома не приступит к введению режима жестких санкций против "кошельков" и карательного аппарата Зеленского, на которых держится его диктатура — никакого толку не будет», — подчеркнул он.

Депутат добавил, что за последнюю неделю Зеленский придумал несколько шагов, которые позволят затянуть переговоры с Вашингтоном, включая идею о размещении «миротворцев», срыв сделки по редкоземельным металлам.

Ранее Дубинский призвал Зеленского отказаться от истерик и шантажа в переговорах с США.

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