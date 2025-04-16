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11:31, 16 апреля 2025Россия

Раскрыт возможный ответ России на нарушение Украиной моратория на удары

Суконкин заявил о возмездии Москвы в ответ на нарушение Киевом моратория
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Armed Forces of Ukraine / Reuters

Россия готовит удар возмездия после нарушения Украиной моратория, который заканчивается 18 апреля. Об этом в беседе с «Царьградом» заявил военный эксперт Алексей Суконкин.

Так он прокомментировал слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Ранее он пообещал уточнить срок окончания моратория на удары по энергообъектам.

«Исключительно пронзительная формулировка, намекающая на предстоящее фаер-шоу по всей Украине», — отметил Суконкин.

Также представитель Кремля, отвечая на вопрос о сроках окончания моратория, уточнил, что все будет зависеть от дальнейший приказов президента России Владимира Путина.

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