Расправившуюся с отцом школьницу из Москвы передали под присмотр родственникам

СК: В Москве зарезавшую отца девочку передали под присмотр родственникам

В Москве следователи провели ряд следственных действий с дочерьми 41-летнего мужчины, найденного в квартире с ножевыми ранениями. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, были допрошены родственники семьи и другие свидетели. Сотрудники проанализировали допросы и показания, которые подтвердили изложенные школьницей обстоятельства. Ее передали под присмотр родственникам.

По делу назначен ряд судебных экспертиз, в том числе посмертная психолого-психиатрическая судебная экспертиза.

Ранее стало известно, что в Москве 15-летняя дочь набросилась с ножом на 41-летнего отца, так как он избил ее старшую сестру из-за микрокредита. Школьница заявила, что отец постоянно издевался над ней и старшей сестрой. После расправы девочки остались в квартире и ждали полицию.