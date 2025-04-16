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09:16, 16 апреля 2025Силовые структуры

Расправившуюся с отцом школьницу из Москвы передали под присмотр родственникам

СК: В Москве зарезавшую отца девочку передали под присмотр родственникам
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

В Москве следователи провели ряд следственных действий с дочерьми 41-летнего мужчины, найденного в квартире с ножевыми ранениями. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, были допрошены родственники семьи и другие свидетели. Сотрудники проанализировали допросы и показания, которые подтвердили изложенные школьницей обстоятельства. Ее передали под присмотр родственникам.

По делу назначен ряд судебных экспертиз, в том числе посмертная психолого-психиатрическая судебная экспертиза.

Ранее стало известно, что в Москве 15-летняя дочь набросилась с ножом на 41-летнего отца, так как он избил ее старшую сестру из-за микрокредита. Школьница заявила, что отец постоянно издевался над ней и старшей сестрой. После расправы девочки остались в квартире и ждали полицию.

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