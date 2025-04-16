Распространенный метод диагностики связали с онкориском

JAMA Intern Med: КТ может привести к росту онкологических заболеваний

Широкое применение компьютерной томографии (КТ) может привести к росту онкологических заболеваний. Как показало исследование, опубликованное в JAMA Internal Medicine, только КТ, выполненные в США в 2023 году, потенциально связаны с 103 тысячами будущих случаев рака.

Хотя индивидуальный риск развития рака от одного КТ считается минимальным, в масштабах населения ситуация вызывает беспокойство. С 2007 года количество таких обследований в США выросло более чем на 30 процентов. По оценкам, за 2023 год было выполнено около 93 миллионов процедур — как в больницах, так и в амбулаторных центрах.

По мнению исследователей из США и Великобритании, даже низкие дозы ионизирующего излучения могут вносить вклад в развитие рака — особенно у детей и подростков, чьи ткани более чувствительны. Например, младенцы после КТ могут иметь повышенный риск развития рака щитовидной железы.

Ученые подчеркивают, что данные основаны на теоретических моделях и долгосрочных наблюдениях за жертвами радиационных катастроф, таких как Хиросима. Доказательства связи между низкими дозами излучения и раком пока остаются неполными. Однако с учетом масштабов использования КТ даже незначительные риски приобретают значимость.

Авторы призывают применять томографию строго по показаниям и по возможности использовать альтернативные методы визуализации без радиационного воздействия. В то же время эксперты отмечают, что при правильно назначенной диагностике польза КТ значительно превышает возможные риски.