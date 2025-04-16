Предсказано решение Сербии после угрозы ЕС из-за парада Победы в Москве

Политолог Коньков: Сербии ставят условие выбрать между Россией и ЕС

Европейский союз на протяжении последних десятилетий ставит Сербии условие выбрать либо объединение, либо Россию, рассказал доцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков. В беседе с «Лентой.ру» политолог спрогнозировал решение сербского лидера Александра Вучича после угрозы ЕС отказать в членстве в том случае, если он посетит парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве.

«Ничего здесь нового нет. Это не первая попытка выкручивания рук Сербии. Как поведет себя Вучич? Собственно говоря, если вопрос: либо участие в параде Победы в Великой Отечественной войне, либо вступление в Европейский союз, то так он не ставится. Потому что парад точно будет, а членство в Европейском союзе — это как в народе говорят: бабушка на двое сказала. Ведь ему не обещают членство в ЕС, если он не поедет», — отметил Коньков.

По словам политолога, у Вучича стоит выбор: либо синица в руках, либо журавль в небе.

«Если в этом публичном ультиматуме, который был поставлен Вучичу, он откажется от поездки в Москву, то он потеряет политические шансы у себя в стране. Другое дело, что если возобладают какие-то внутренние противоречивые тенденции, то, конечно, можно прикинуться больным, можно найти кучу других причин, но все будут понимать, что он не поехал именно потому, что поставили такой ультиматум», — добавил он.

Любой нормальный политик в данной ситуации должен руководствоваться в первую очередь национальными интересами, национальной гордостью, чувством собственного суверенитета Александр Коньков доцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ

Ранее Европейский союз (ЕС) пригрозил Сербии отказом в членстве в объединении в случае, если президент страны Александр Вучич посетит парад, который состоится в Москве 9 мая в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. По мнению европейских чиновников, визит Вучича в Москву «нарушит критерии членства в ЕС», из-за чего Сербии может быть отказано во вступлении.