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21:01, 16 апреля 2025Экономика

Россияне описали дачу мечты

Webbankir: Большинство россиян хотят на даче плодовые деревья
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Большинство россиян (66,5 процента опрошенных) хотят, чтобы на их загородном участке росли плодовые деревья. Дачу мечты описали участники опроса финансовой платформой Webbankir, пишет «Газета.Ru».

На втором месте по популярности среди атрибутов дачи оказался мангал — его указали 58,7 процента респондентов. Еще 55,5 процента россиян хотели бы видеть на загородном участке цветы и другие ландшафтные украшения. Газон на даче важен для 43,9 процента опрошенных, огород — для 42,6 процента, а лес — для 36,8 процента.

При этом главным критерием для многих оказался добротный дом на садовом участке. Далее следуют такие параметры, как удобная, близкая дорога (34,2 процента), экологически чистый район (34 процента) и хорошие соседи (27,7 процента).

Ранее россияне описали свою квартиру мечты. Так, 45 процента россиян хотят, чтобы площадь жилья достигала 70-100 квадратных метров.

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