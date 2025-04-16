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20:18, 16 апреля 2025Россия

Россияне пострадали при атаках дронов ВСУ в российском регионе

Белгородский губернатор Гладков: Два мирных жителя пострадали при атаках БПЛА
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Мирные жители пострадали при атаках украинских БПЛА в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В поселке Красная Яруга в результате атаки FPV-дрона ранен мужчина. Пострадавшего с минно-взрывной травмой доставили в Ракитянскую ЦРБ. После оказания необходимой помощи бригада СМП транспортирует его в городскую больницу №2 Белгорода», — написал он.

Еще в одном населенном пункте — селе Новая Таволжанка — БПЛА ударил по автомобилю, в результате ранения получил мужчина. Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и множественные слепые осколочные ранения головы. На данный момент его госпитализируют в городскую больницу №2 Белгорода.

Ранее стало известно о новых попытках групп украинских войск прорваться через границу в Белгородской области. Отражают атаки противника 128-я ОМСБр, а также подразделения 128-й отдельной мотострелковой бригады 44-го армейского корпуса.

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