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09:02, 16 апреля 2025Путешествия

Россиянин описал пляж недалеко от Лондона фразой «девушек больше, чем парней»

Алина Черненко

Фото: Manu Palomeque / ZumaPress.com / Globallookpress.com

Российский путешественник побывал на одном из лучших пляжей недалеко от Лондона и описал его фразой «девушек больше, чем парней». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказал, что он решил отправиться на песчаный пляж Маргейт Мэйн Сэндс примерно в 30-40 километрах от столицы Великобритании. Там он встретил много британок, которые лежали на солнце, но при этом не были загорелыми.

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«За все время я увидел на пляже буквально одну-двух девушек, которые могли похвастаться "золотым загаром". После наших сочинских курортов, где каждая вторая выглядит как "шоколадка", это было непривычно», — удивился он.

На этом пляже россиянин столкнулся и с другими сюрпризами. Некоторые девушки и на берегу, и в воде были в платьях, полностью скрывающих кожу.

«Англия — многонациональная страна. Так что кроме коренных британцев здесь живет и много представителей южных регионов. В силу своего менталитета и традиционных ценностей они даже на пляже отдыхают в одежде», — пояснил блогер.

Кроме того, по словам путешественника, среди отдыхающих оказалось много «полных дам». «Но радует хотя бы то, что англичанки с лишним весом не выставляют "все напоказ", а одевают вполне скромные купальные костюмы», — заключил автор.

Ранее этот же тревел-блогер рассказал о поисках жительницами Лондона «богатых папиков». Россиянин отметил, что некоторые девушки ищут спонсора на ночь, который будет оплачивать им коктейли в баре.

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