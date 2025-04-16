Россиянина осудили за унесший жизнь человека конфликт в ночном клубе

В Свердловской области суд приговорил мужчину за выстрел в посетителя клуба

В Свердловской области суд приговорил местного жителя к двум годам и 10 месяцам колонии общего режима за унесший жизнь человека конфликт в ночном клубе в Каменске-Уральском. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Мужчину признали виновным по статье 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»).

Ночью 12 августа 2023 года в одном из клубов города между посетителями произошел конфликт, в результате которого знакомый осужденного выстрелил в голову другого мужчины. Он не выжил. В то же время подсудимый выстрелил из пистолета в область живота очевидца, который пытался помешать противоправным действиям.

Ранее в башкирском городе Стерлитамак мужчина оказался в коме после того, как его избили в ночном клубе Vintage.

