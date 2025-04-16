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16:12, 16 апреля 2025Силовые структуры

Россиянина приговорили к 18 годам колонии по делу о госизмене

В Хабаровском крае мужчину приговорили к 18 годам колонии за госизмену
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

В Хабаровском крае мужчину приговорили к 18 годам колонии за госизмену. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

Он признан виновным по статьям 30, 205 («Приготовление к террористическому акту»), 30, 281 («Приготовление к диверсии»), 30, 275 («Приготовление к государственной измене»), 275 («Государственная измена») и 205.3 («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности») УК РФ.

Как установил суд, с февраля по май 2024 года молодой человек начал общаться с представителем украинских спецслужб, который склонил его к сотрудничеству. По его указанию фигурант собрал информацию о военных объектах, транспортной инфраструктуре и военной технике в Еврейской автономной области, затем передал иностранным спецслужбам.

От куратора ему поступило задание поджечь пункт приема на военную службу и релейные шкафы на железной дороге. Для этого он прошел обучение по изготовлению зажигательных смесей и затем изготовил ее.

Суд приговорил мужчину к 18 годам колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме.

Ранее сообщалось, что стали известны подробности про готовившего теракт против российского депутата агента Киева.

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