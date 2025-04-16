Россиянка рассказала следователям о расправе ВСУ над тремя ее родственниками

Солдаты ВСУ расстреляли трех гражданских на хуторе Колмаков в Курской области

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) учинили расправу над тремя мирными жителями хутора Колмаков в Курской области. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

Об учиненном бойцами ВСУ зверстве, следователям рассказала выжившая жительница хутора. По ее словам, в январе 2025 года военнослужащие ВСУ нашли трех ее родственников, прятавшихся в жилом доме от боевых действий. Украинские военные расстреляли их на месте.

По уголовному делу назначены необходимые судебные экспертизы, запланировано опознание тел. Следствие устанавливает личности солдат ВСУ причастных к преступлению против гражданских.

Ранее боец спецназа «Ахмат» с позывным Тарик рассказал, как ВСУ за два дня уничтожили большую часть домов в освобожденном курском поселке Зазулевка.