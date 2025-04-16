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15:50, 16 апреля 2025Россия

Россиянка заперла трехлетнюю дочь в квартире без еды и воды и ушла на несколько дней

Жительница Воронежа заперла дочь в квартире без еды и воды на несколько дней
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: СУ СК России по Воронежской области

Жительница Воронежа заперла трехлетнюю дочь в квартире без еды и воды и ушла на несколько дней. Об этом сообщили в СУ СК России по российскому региону.

По данным ведомства, 20-летняя россиянка ушла из дома утром в пятницу, 11 апреля, а позднее была замечена за употреблением спиртных напитков и наркотических веществ. Спустя четыре дня — вечером в понедельник, 14 апреля, — девочка смогла залезть на подоконник, открыть окно и позвать на помощь прохожих. При этом мать дома так и не появлялась.

Истощенного ребенка доставили в больницу. Мать девочки задержали, в отношении нее возбудили уголовное дело. Сейчас решается вопрос о заключении ее под стражу.

Ранее в Ленобласти в подъезде многоэтажки нашли годовалую девочку. Бросившая ее мать объяснила, что не хотела заниматься ребенком, а бабушка забрать его отказалась.

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