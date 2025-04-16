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17:21, 16 апреля 2025Россия

Российские школьницы поставили сверстницу на колени из-за парня и снимали это на видео

Mash: В Башкирии школьницы поставили сверстницу на колени и снимали это на видео
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

В Башкирии школьницы поставили сверстницу на колени из-за парня, заставили извиняться и снимали это на видео. Ролик опубликовал Mash Batash в Telegram.

По данным канала, шестиклассницы подкараулили девочку возле магазина и заставили извиняться якобы за то, что она нелестно отзывалась об одной из них и гуляла с ее братом.

На кадрах видно, как школьница стоит на коленях перед толпой подростков и приносит извинения. Видео обрывается на вопросе одной из нападавших девушек о том, нет ли у кого с собой ножниц.

Mash утверждает, что инцидентом заинтересовалась полиция, проводится проверка.

Ранее в Рязанской области подростки поставили девочку на колени. Из попавшего на видео разговора следует, что школьница якобы оскорбила мать одного из школьников, после чего те принудили ее принести извинения.

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