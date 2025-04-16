Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:45, 16 апреля 2025Бывший СССР

Российские войска ударили по расположению бойцов ВСУ в Херсоне

ВС России ударили по расположению бойцов ВСУ в Ледовом дворце в Херсоне
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: РИА Новости

Российские войска ударили по расположению бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Ледовом дворце в занятом Киевом Херсоне. Об этом со ссылкой на источники сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Мощный взрыв в Херсоне. Предварительно, удар нанесен по Ледовому дворцу, где размещались украинские солдаты», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что ракетные удары также зафиксированы в подконтрольной ВСУ части Херсонской области.

Ранее стало известно об уничтожении штурмовой группы ВСУ в Сумской области. Она была поражена российскими войсками на выходе из населенного пункта Юнаковка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Минобороны России раскрыли подробности отражения атаки ВСУ на Ивановскую область

    Российский военный получил 5,5 года колонии за уклонение от службы

    52-летняя Кармен Электра снялась без штанов

    В Москве проснулись кроты

    Участника СВО без признаков жизни нашли в квартире его сослуживца под Петербургом

    Медведчук заявил о провале проекта «Зеленский» для Запада

    Рада продлила военное положение на Украине

    Двое преступников укусили мужчину за нос и ограбили его

    Опубликованы кадры из атакованной дронами с 60-килограммой взрывчаткой Ивановской области

    В российском городе юноша избил и раздел подростка ради толстовки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости