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09:46, 16 апреля 2025Силовые структуры

Недовольный ремонтом своего УАЗа российский пенсионер сел по делу о двойной расправе

В Иркутской области пенсионер застрелил двух автомехаников за плохой ремонт УАЗа
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Иркутской области 78-летнего российского пенсионера приговорили к 12 годам строгого режима по делу о двойной расправе. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Как установил суд, пожилой мужчина забрал из ремонта свой автомобиль УАЗ, но результатом остался недоволен. 1 июля 2024 года, желая мести, он взял переделанное в обрез ружье 16 калибра и отправился в город Бирюсинск, где жили те самые, чинившие его машину, автомеханики. Он по очереди заехал к каждому из них и застрелил.

Примечательно, что пенсионер после преступления пытался скрыться, но автомашина съехала с автодороги из-за не устраненной неисправности. При осмотре автомобиля был изъят обрез, 61 патрон к нему и две жестяные банки с порохом.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении 72-летнего пенсионера-инвалида из Екатеринбурга, которого заподозрили в домогательствах к пятилетней внучке.

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