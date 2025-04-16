Российский уголовник устроил пьяный дебош в магазине и бросил в полицейских гранату

В Свердловской области задержали ранее судимого российского уголовника. Об этом в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.
По данным издания, ранее судимый мужчина, изрядно приняв на грудь, отправился в ближайший магазин. Там он стал неадекватно себя вести, кричал и угрожал зажатой в руке гранатой, желая получить бесплатную порцию алкоголя. Когда на место прибыл наряд полиции, уголовник кинул боеприпас в их сторону. Никто не пострадал — граната оказалась муляжом.
Ранее сообщалось, что в десять раз судимый уголовник попался полиции за новые преступления