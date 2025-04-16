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08:10, 16 апреля 2025Силовые структуры

Российский уголовник устроил пьяный дебош в магазине и бросил в полицейских гранату

В Свердловской области пьяный уголовник бросил в полицейских муляж гранаты
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / Global Look Press

В Свердловской области задержали ранее судимого российского уголовника. Об этом в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, ранее судимый мужчина, изрядно приняв на грудь, отправился в ближайший магазин. Там он стал неадекватно себя вести, кричал и угрожал зажатой в руке гранатой, желая получить бесплатную порцию алкоголя. Когда на место прибыл наряд полиции, уголовник кинул боеприпас в их сторону. Никто не пострадал — граната оказалась муляжом.

Ранее сообщалось, что в десять раз судимый уголовник попался полиции за новые преступления

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