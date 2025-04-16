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21:44, 16 апреля 2025Ценности

«Самая сексуальная в мире волейболистка» показала откровенное декольте после тренировки

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @kaylasimmmons

Американка Кайла Симмонс, которую пользователи сети называют «самой сексуальной в мире волейболисткой», показала откровенное декольте на новом фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсменка запечатлела себя на камеру после тренировки. Так, она предстала перед зеркалом в зеленых спортивных брюках и ярко-оранжевой толстовке. При этом Симмонс расстегнула молнию на верхнем изделии и продемонстрировала грудь в белом кроп-топе, оформленном глубоким вырезом. На размещенном кадре видно, что знаменитость позировала с мокрыми волосами и без макияжа.

Ранее сообщалось, что канадская модель Микайла Демайтер, которую в сети также прозвали самой сексуальной в мире хоккеисткой, попыталась избавиться от бикини на фотосессии.

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