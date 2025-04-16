В Сербии рассказали о глубоком кризисе в Евросоюзе

Вступление Сербии в Европейский союз теряет смысл, так как объединение переживает глубокий кризис, заявила министр по вопросам семьи и демографии Сербии Милица Джурджевич-Стаменковски. Об этом пишет ТАСС.
По ее словам, ЕС сталкивается с серьезными вызовами. Она отметила, что объединение должно четко определить свой будущий подход к странам, стремящимся к полноправному членству.
«Если Брюссель продолжит придерживаться нынешнего курса двойных стандартов, протекционизма и пренебрежения национальными интересами, то дальнейшее расширение европейского сообщества становится крайне сомнительным», — подчеркнула политик.
Ранее вице-премьер Сербии Александр Вулин рассказал, что страна никогда не станет членом ЕС.