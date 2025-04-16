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11:44, 16 апреля 2025Силовые структуры

Шпиц пытался спасти укравшего миллионы хозяина от Росгвардии и попал на видео

В Москве шпиц пытался спасти от росгвардейцев хозяина, укравшего 3 млн рублей
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Москве белый дрессированный шпиц пытался спасти своего хозяина от силовиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке Росгвардии и предоставили оперативное видео.

На кадрах видно, как сотрудники проходят в подъезд с инструментом для взлома двери. Далее злоумышленник лежит на полу лицом вниз, а вокруг него стоят росгвардейцы — в это же время маленькая белая собака породы шпиц пытается спасти своего хозяина от них.

Как уточнили в ведомстве, задержанный мужчина работал водителем. Он подозревается в краже более трех миллионов рублей со счетов одного из пассажиров.

Предварительно, все произошло в конце 2023 года. Злоумышленник взял телефон и карту потерпевшего, которые тот забыл в его машине, а затем с их помощью похитил деньги с его счетов и оформил онлайн-кредиты. Полученные средства мужчина также перевел себе на счет.

В отношении него возбуждено уголовное дело. Ранее задержанный уже был судим.

Ранее в подмосковном Нахабино росгвардейцы задержали подростка, подозреваемого в поджоге торгового центра.

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