Силуанов призвал повысить эффективность стройки жилья и работы ЖКХ

Силуанов: Затраты на ремонт дорог и ежегодную замену бордюров неэффективны

Минфин России призывает повысить эффективность строительства жилья, в частности, производительности труда, а также расходования денег из бюджета в дорожной, инфраструктурной и коммунальной отраслях. Об этом сообщил глава министерства Антон Силуанов в ходе заседания президиума Госсовета по развитию инфраструктуры для жизни, передает ТАСС.

«Многие регионы предлагали: давайте на то выделим, давайте ту категорию включим дополнительно, расширим здесь. Я всегда говорю, пожалуйста, коллеги, у вас есть свои бюджеты, у вас есть свои возможности финансовые, участвуйте, в ваших же полномочиях», — предложил Силуанов. Он отметил, что правительство подключает существенный ресурс для помощи и развития субъектов РФ, но и местные власти могут прилагать усилия со своими уровнями бюджета.

Также министр финансов раскритиковал затраты на ремонт дорог, которые сравнимы с ценой капитального ремонта, и ежегодную замену бордюров. «Повышать производительность труда нужно. Потому что мы видим, что еще до сих пор траншею копают пять человек лопатами. Повышать эффективность нужно тех денег, за которые как раз отвечают субъекты Российской Федерации, муниципалитеты», — добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин призвал привести в соответствие со здравым смыслом дорожные нормативы. «Даже и не обращал внимания на то, что отбойники надо ставить посреди улицы тогда или щиты какие-то шумопоглощающие», — отметил глава государства.