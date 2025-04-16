Следствие потребовало ареста зарубившей трех своих детей россиянке

В Красноярске началось заседание суда об аресте зарубившей детей россиянки

В Красноярске началось судебное заседание об избрании меры пресечения 29-летней жительнице Канска, обвиняемой в расправе над тремя малолетними детьми. Об этом в своем Telegram-канале сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

Следствие потребовало избрать обвиняемой на время следствия меру пресечения в виде ареста и отправить ее в СИЗО. Следователи мотивировали свое желание тем, что женщина может скрыться от органов предварительного следствия и суда.

14 апреля сообщалось, что 4-летняя девочка, 9-летний и 7-месячный мальчики были обнаружены с ранами, несовместимыми с жизнью, в частном доме на улице Герцена. По подозрению в преступлению была задержана их мать. Женщине грозит до 20 лет колонии.