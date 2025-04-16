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07:51, 16 апреля 2025Силовые структуры

Следствие потребовало ареста зарубившей трех своих детей россиянке

В Красноярске началось заседание суда об аресте зарубившей детей россиянки
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Alexey Belkin / Global Look Press

В Красноярске началось судебное заседание об избрании меры пресечения 29-летней жительнице Канска, обвиняемой в расправе над тремя малолетними детьми. Об этом в своем Telegram-канале сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

Следствие потребовало избрать обвиняемой на время следствия меру пресечения в виде ареста и отправить ее в СИЗО. Следователи мотивировали свое желание тем, что женщина может скрыться от органов предварительного следствия и суда.

14 апреля сообщалось, что 4-летняя девочка, 9-летний и 7-месячный мальчики были обнаружены с ранами, несовместимыми с жизнью, в частном доме на улице Герцена. По подозрению в преступлению была задержана их мать. Женщине грозит до 20 лет колонии.

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