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15:16, 16 апреля 2025Мир

Словацкого активиста допросили из-за публикации с советской символикой

Словацкого активиста Бекматова допросили из-за публикации с советской символикой
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Antonio Bronic / Reuters

Словацкого активиста, лидера движения Socialisti.sk Артура Бекматова допросили из-за плаката к 80-летию освобождения словацкого города Нитра, на котором была изображена символика Красной армии. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Позади первое слушание в полиции. Из-за символов Красной армии на приглашении на 80-летие освобождения города», — написал он.

По словам Бекматова, анонимный пользовать социальной сети пожаловался на его публикации с рекламными плакатами, в которых активист призывает посетить мероприятия по случаю 80-летия освобождения города Нитра. На плакатах были изображены советские солдаты, красные гвоздики и орден Отечественной войны.

Ранее Европейский союз пригрозил Сербии отказом в членстве в объединении в случае, если президент страны Александр Вучич посетит парад, который состоится в Москве 9 мая в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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