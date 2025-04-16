Сотни российских туристов экстренно переселили из отеля в Египте. Что там произошло?

Более 300 россиян экстренно переселили из отеля в Хургаде из-за антисанитарии

Сотни российских туристов экстренно переселили из отеля в Египте из-за антисанитарии. Уточняется, что более трехсот человек в Хургаде столкнулись с неудобствами в White Valley Palace.

Туристы воспользовались услугами турагентств «Библио-Глобус», Pegas Touristik и Anex Tour. Однако отель, в который их заселили, не был готов к открытию сезона. По словам отдыхающих, там также отсутствовало электричество — свет в отеле отключали минимум на восемь часов, периодически не работал Wi-Fi, а в самих номерах не убирались.

Кроме того, в общем кафетерии туристы заметили много грязной посуды и следов от еды. Условия их не устроили, и путешественники обратились в свои турагентства с жалобами и требованиями о переселении. Ночью их экстренно отправили на семи автобусах по разным отелям.

Сообщается, что сотрудники White Valley Palace проблем в состоянии отеля не увидели. На место приехала туристическая полиция Хургады.

Ранее пассажир самолета не пережил полет в Египет

В ночь на 16 апреля рейс Nesma Airlines, направлявшийся из Москвы в Хургаду, экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за самочувствия пассажира.

Уточняется, что самолет вылетел из Внуково в 4:57 утра, однако спустя час полета одному из пассажиров стало плохо. Мужчина начал задыхаться, ему пытались оказать помощь другие пассажиры.

По возвращении в аэропорт врачи констатировали, что выжить мужчине не удалось.

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Туристы более суток не могли вылететь в Египет

Ранее россияне почти полтора дня прождали вылета из Санкт-Петербурга в Шарм-эш-Шейх. Как сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура, Boeing 737-400 авиакомпании Al Masria должен был отправиться из аэропорта Пулково в 2:50 13 апреля.

Фото: Oleg_P / Shutterstock / Fotodom

На рейс зарегистрировались около 160 человек. Позже вылет отложили как минимум до 12:00 14 апреля. В ведомстве сообщили, что пассажирам предоставили напитки, горячее питание, а также номера в гостинице.

14 апреля в 12:52 рейс отправился в Шарм-эш-Шейх. В оперативных службах аэропорта уточнили, что причиной задержки стало позднее прибытие самолета.