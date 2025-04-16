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13:27, 16 апреля 2025Россия

Совет Федерации одобрил закон о статусе ветерана для всех бойцов в Курской области

СФ одобрил закон о наделении статусом ветерана всех военных в Курской области
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетЛьготы ветеранам боевых действий:

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Совет Федерации одобрил закон о наделении статусом ветерана боевых действий всех военных в Курской области. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, статус ветерана получат не только бойцы регулярных подразделений Минобороны, но также добровольцы и сотрудники ряда силовых подразделений — Следственного комитета, прокуратуры, ФСИН и пожарной службы.

Те, кто при выполнении вышеуказанных боевых задач получили ранения, контузии, увечья или заболевания, могут быть наделены статусом инвалида боевых действий.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что работа над законом связана с выполнении поручения президента России Владимира Путина, в связи с чем Кремль удовлетворен его принятием Госдумой.

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