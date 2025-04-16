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04:25, 16 апреля 2025Мир

Советника Пентагона отправили в отпуск за разглашение информации

Советника Пентагона Колдуэлла отправили в отпуск за разглашение информации
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Советника министра обороны США Пита Хегсета, Дэн Колдуэлла, отправили в административный отпуск за разглашение информации. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Колдуэлл был выведен из Пентагона во вторник, 15 апреля, после того, как его идентифицировали в ходе расследования утечек в министерстве обороны.

Ранее президент США Дональд Трамп отверг идею отставки министра обороны США Пита Хегсета после произошедшей утечки секретных чатов.

До этого американский журнал The Atlantic опубликовал эксклюзивную статью главного редактора Джеффри Голдберга, в которой раскрывалось содержание секретного чата высших должностных лиц США в Signal о возможной атаке на хуситов в Йемене.

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