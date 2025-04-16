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13:20, 16 апреля 2025Россия

Совфед одобрил ужесточение законодательства об иноагентах

СФ одобрил признание иноагентом за помощь иностранным организациям против РФ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Совет Федерации принял законы о признании иноагентом за помощь иностранным организациям, в которых не участвует Россия, а также о полном запрете иноагентам участвовать в просветительской деятельности. Об одобрении СФ ужесточения законодательства об иноагентах сообщает ТАСС.

Отмечается, что действие лицензии на оказание образовательных услуг прекращается автоматически при попадании лица или организации в список иноагентов.

Документы были разработаны группой депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

В 2024 году иноагентам запретили участвовать в выборах на всех уровнях российской власти. Кроме того, иноагент, уже занимающий публичную должность, теперь может остаться на посту только в том случае, если в течение 180 дней с даты вступления закона в силу был исключен из реестра.

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