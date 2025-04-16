Стало известно о попытке ВСУ атаковать аэродром в Крыму

Развожаев: Средства ПВО уничтожили дрон ВСУ над территорией аэродрома

Российские военные сбили украинский дрон над территорией аэродрома в Юхариной балке в Крыму. О попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать этот объект стало известно из сообщения губернатора Севастополя Михаила Развожаева в Telegram.

«Громкий звук, который было слышно, — это дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат», — ответил на поступающие от очевидцев сообщения Развожаев.

По информации главы российского города, средства радиоэлектронной борьбы подавили беспилотник самолетного типа и под контролем средств противовоздушной обороны довели до безопасной точки для уничтожения.

Развожаев уточнил, что никаких повреждений объектов не зафиксировано и никто из людей не пострадал.

Ранее сообщалось, что 9 апреля ВСУ, целью которых был военный аэродром, выпустили по Оренбургской области четыре беспилотника. Регион находится на расстоянии 1700 километров от границы с Украиной.