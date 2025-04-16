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23:33, 16 апреля 2025Интернет и СМИ

Стало известно об обострении разногласий в Германии из-за плана Мерца по Украине

Bloomberg: План Мерца по ракетам Taurus для Украины обострил разногласия в ФРГ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Фридрих Мерц

Фридрих Мерц. Фото: Globallookpress.com

План вероятного будущего канцлера Германии Фридриха Мерца по передаче Украине ракет Taurus обострил разногласия внутри страны. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Мерц вызвал негативную реакцию у своих вероятных партнеров по коалиции, предложив, чтобы Германия под его руководством предоставила Украине крылатые ракеты дальнего радиуса действия Taurus», — отмечается в публикации.

Как стало известно агентству, в ФРГ также продолжается спор по поводу основных элементов коалиционного соглашения, в том числе повышения минимальной зарплаты и снижение налогов для малоимущих семей.

Журналисты указали, что спор по поводу ракет для Украины стал последним признаком того, что левоцентристы и консерваторы, вероятно, не смогут легко прийти к консенсусу.

Ранее Мерц анонсировал поставки Украине крылатых ракет Taurus. Главное условие, как он указал, — одобрение со стороны Европейского союза (ЕС).

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