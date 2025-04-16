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09:32, 16 апреля 2025Забота о себе

Стоматолог дала советы по правильной чистке зубов

Стоматолог Круз посоветовала в дополнение к щетке использовать нить и ирригатор
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Marius Pirvu / Shutterstock / Fotodom

Стоматолог Сион Круз заявила, что, помимо щетки, для поддержания гигиены полости рта необходимо использовать нить и ирригатор. Советы по правильной чистке зубов она дала в ходе беседы с изданием Men's Health.

«Убедитесь, что вы охватили поверхность каждого зуба. Вам следует использовать круговые движения во время чистки, чтобы удалить скопившийся налет, не оказывая слишком большого давления на десны. Важно наклонить зубную щетку под углом 45 градусов к деснам, чтобы очистить области, где налета скапливается больше всего», ─ пояснила Круз.

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По словам медика, чистка должна занимать как минимум две минуты, а щетку лучше выбирать средней жесткости, чтобы не повредить десны и зубы. В дополнение к ней врач посоветовала воспользоваться нитью, чтобы обработать все межзубные промежутки. Заключительным этапом является ирригатор, предназначенный для очистки труднодоступных мест, добавила врач.

Ранее стоматолог Леонид Бороздкин заявил, что неправильный прикус может негативно отразиться на здоровье. По его словам, из-за этого увеличивается риск развития остеохондроза.

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