Огромная рыба с человеческими зубами покусала 94 человека

Рыба, родственная пираньям, покусала 94 человека на курорте в Бразилии

Бразильский курорт Прайя-де-Фигейра частично закрылся из-за участившихся нападений хищных рыб на людей. Об этом сообщает издание Daily Express.

Как утверждают очевидцы, в реке завелись огромные рыбы с зубами, похожими на человеческие. За два года они покусали не менее 94 человек. Один из пострадавших лишился пальца, еще нескольким пришлось накладывать швы.

Специалисты подозревают, что виновником произошедшего были бурые паку — пресноводные рыбы, родственные пираньям. Они вырастают до 120 сантиметров в длину и весят до 40 килограммов. Характерная особенность этого вида — острые квадратные зубы, которые без труда раскалывают орехи. Из-за формы они действительно напоминают человеческие.

Ранее сообщалось, что пираньи съели мужчину в Бразилии. Он прыгнул в воду, пытаясь спастись от роя пчел.