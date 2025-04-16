Сын Трампа обогатил небольшую медиакомпанию

Bloomberg: Акции Salem Media взлетели на 350% после их покупки Трампом-младшим

Дональд Трамп-младший и невестка Лара Трамп вложились в небольшую медиакомпанию Salem Media Group — ее акции за день взлетели в 4,5 раза. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что акции на пике подскочили 354,34 процента к закрытию прошлого дня, до 2,09 доллара. К 22:03 по московскому времени рост замедлился до 263 процентов, акции скорректировались до 1,67 доллара.

Ранее сообщалось, что перетряска глобальной торговой системы, затеянная президентом США Дональдом Трампом, по крайней мере на первых порах наносит больший ущерб активам Штатов, нежели другим крупным экономикам, на товары которых американский президент ввел новые пошлины.