Теннисистка пожаловалась судье на запах от соперницы во время матча

Британка Хэрриет Дарт во время матча против француженки Луа Буассон на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Руане (Франция) пожаловалась судье на запах, исходящий от соперницы. Об этом сообщает ТАСС.
После одного из розыгрышей представительница Великобритании потребовала от рефери сделать замечание ее оппонентке и напомнить той о необходимости пользоваться дезодорантом. Судья проигнорировала требование.
После матча Дарт извинилась перед соперницей. Буассон в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) опубликовала коллаж, на котором она держит в руке дезодорант популярного бренда. «Нам определенно нужна коллаборация», — подписала снимок спортсменка.
Игра завершилась победой занимающей 303-е место в рейтинге WTA Буассон со счетом 6:0, 6:3. Дарт является 110-й ракеткой мира.