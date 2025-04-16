Теннисистка пожаловалась судье на запах от соперницы во время матча

Теннисистка Дарт пожаловалась судье на запах от соперницы Буассон во время матча

Британка Хэрриет Дарт во время матча против француженки Луа Буассон на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Руане (Франция) пожаловалась судье на запах, исходящий от соперницы. Об этом сообщает ТАСС.

После одного из розыгрышей представительница Великобритании потребовала от рефери сделать замечание ее оппонентке и напомнить той о необходимости пользоваться дезодорантом. Судья проигнорировала требование.

После матча Дарт извинилась перед соперницей. Буассон в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) опубликовала коллаж, на котором она держит в руке дезодорант популярного бренда. «Нам определенно нужна коллаборация», — подписала снимок спортсменка.

Игра завершилась победой занимающей 303-е место в рейтинге WTA Буассон со счетом 6:0, 6:3. Дарт является 110-й ракеткой мира.