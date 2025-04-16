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12:41, 16 апреля 2025Спорт

Теннисистка пожаловалась судье на запах от соперницы во время матча

Теннисистка Дарт пожаловалась судье на запах от соперницы Буассон во время матча
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Geoff Burke / Reuters

Британка Хэрриет Дарт во время матча против француженки Луа Буассон на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Руане (Франция) пожаловалась судье на запах, исходящий от соперницы. Об этом сообщает ТАСС.

После одного из розыгрышей представительница Великобритании потребовала от рефери сделать замечание ее оппонентке и напомнить той о необходимости пользоваться дезодорантом. Судья проигнорировала требование.

После матча Дарт извинилась перед соперницей. Буассон в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) опубликовала коллаж, на котором она держит в руке дезодорант популярного бренда. «Нам определенно нужна коллаборация», — подписала снимок спортсменка.

Игра завершилась победой занимающей 303-е место в рейтинге WTA Буассон со счетом 6:0, 6:3. Дарт является 110-й ракеткой мира.

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