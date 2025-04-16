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14:05, 16 апреля 2025Путешествия

Трап повредил фюзеляж пассажирского самолета в российском аэропорту

Наземный трап повредил фюзеляж пассажирского самолета в аэропорту Хабаровска
Алина Черненко

Фото: Shutterstock / Fotodom

Наземный трап повредил обшивку фюзеляжа пассажирского самолета в аэропорту Хабаровска. Об этом сообщается в Telegram-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Уточняется, что инцидент произошел 11 апреля при проведении работ по наземному обслуживанию. Трап задел воздушное судно Airbus A319, собиравшееся вылететь из российского города во Владивосток.

В результате произошедшего никто не пострадал. Лайнер временно отстранили от полетов. Хабаровская транспортная прокуратура начала проверку.

В марте грузовик с едой врезался в пассажирский самолет Latam Airlines в аэропорту Милана, Италия. В результате борт получил сильные повреждения в нижней части фюзеляжа.

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