Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:35, 16 апреля 2025Мир

Российский посол рассказал о попадании Германии в тупик из-за Украины

Посол России в Германии Нечаев: Курс поддержки Киева завел ФРГ в тупик
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Москва рассчитывает, что новое правительство Германии не станет повторять ошибки предыдущей правящей коалиции, которая завела страну в тупик, оказывая помощь Украине. Об этом заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев, пишут «Известия».

По его словам, российская сторона будет судить о новом кабинете министров по делам, а не по предвыборной риторике. «Рассчитываем, что в Берлине сделают определенные выводы и не захотят повторять ошибки предыдущей коалиции», — выразил надежду дипломат.

Он считает, что провозглашенный курс «смены эпох» применительно к России не просто провалился, но и завел Германию в тупик.

Ранее МИД ФРГ раскритиковал власти страны за нерешительность в помощи Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Киеве допустили целенаправленную утечку информации перед ударом России по Сумам

    Учительница расплакалась перед школьником и соблазнила его

    Женщинам назвали доступный способ сделать оргазмы интенсивнее

    Раскрыто неожиданное воздействие жары на организм

    Причину вызова посла России в МИД Швеции раскрыли

    В Раде раскрыли стремление Зеленского переложить на Европу покупку Patriot у США

    Сийярто оценил значение отмены санкций США против Рогана

    Трамп заявил о недовольстве влиянием Китая на работу Панамского канала

    Российский посол рассказал о попадании Германии в тупик из-за Украины

    Минобороны рассказало о подвиге младшего сержанта в зоне СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости