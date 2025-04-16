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10:49, 16 апреля 2025Наука и техникаЭксклюзив

Российский военный раскрыл особенности атаковавших Ивановскую область украинских дронов

Военный эксперт Дандыкин: Атаковавший Шую «Лютый» — аналог турецкого Bayraktar
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Вооруженные силы России (ВС) хорошо сбивают беспилотники «Лютый» Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Особенности атаковавших Ивановскую область дронов специалист раскрыл в беседе с «Лентой.ру».

«"Лютый" — это дрон-камикадзе. Он давно уже используется ВСУ. И хорошо сбивается нашими военными. Это аналог турецкого беспилотника Bayraktar. Их дальность — где-то 800 километров», — рассказал Дандыкин.

Военный эксперт добавил, что беспилотник этой модели способен нести взрывчатку.

В ночь на 16 апреля пять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали город Шуя Ивановской области. По информации СМИ, в небе над городом заметили дроны модели «Лютый». Все беспилотники сбиты российскими военными. Беспилотники, предварительно, несли на себе осколочно-фугасный снаряд со взрывчаткой.

Целью атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Ивановской области мог стать завод «Литмаш». Местные жители отметили, что первая атака со стороны противника произошла примерно в три часа ночи. Второй раз дроны совершили налет спустя полчаса.

ЖЗЛ
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