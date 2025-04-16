Российский военный раскрыл особенности атаковавших Ивановскую область украинских дронов

Вооруженные силы России (ВС) хорошо сбивают беспилотники «Лютый» Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Особенности атаковавших Ивановскую область дронов специалист раскрыл в беседе с «Лентой.ру».
«"Лютый" — это дрон-камикадзе. Он давно уже используется ВСУ. И хорошо сбивается нашими военными. Это аналог турецкого беспилотника Bayraktar. Их дальность — где-то 800 километров», — рассказал Дандыкин.
Военный эксперт добавил, что беспилотник этой модели способен нести взрывчатку.
В ночь на 16 апреля пять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали город Шуя Ивановской области. По информации СМИ, в небе над городом заметили дроны модели «Лютый». Все беспилотники сбиты российскими военными. Беспилотники, предварительно, несли на себе осколочно-фугасный снаряд со взрывчаткой.
Целью атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Ивановской области мог стать завод «Литмаш». Местные жители отметили, что первая атака со стороны противника произошла примерно в три часа ночи. Второй раз дроны совершили налет спустя полчаса.