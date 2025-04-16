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23:01, 16 апреля 2025Бывший СССР

В Днепропетровске прозвучали десятки взрывов

В Днепропетровске прозвучало более десяти взрывов за 15 минут
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Telegram-канал ХДніпро

В Днепропетровске прозвучало более десяти взрывов за 15 минут, также известно о задымлении и перебоях со светом в отдельных районах. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

После взрывов в городе заметили столбы дыма, также на стоянке автомобилей произошел пожар.

Ранее российские военные атаковали украинские военные объекты в родном городе президента страны Владимира Зеленского Кривом Роге. Где именно были расположены объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также сколько их было, не уточняется. Подробности об их повреждениях тоже отсутствуют.

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