В Госдуме назвали наиболее подверженные атакам мошенников города

Депутат Немкин: Мошенники чаще всего атакуют жителей крупных городов России

Мошенники для своих атак чаще всего выбирают жителей крупных городов России с населением более миллиона человек. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин в беседе с РИА Новости.

«Мошенники продолжают концентрировать свои усилия на жителях крупных городов с населением более миллиона человек. Москва остается лидером по количеству мошеннических звонков (...) мегаполис с его высокой плотностью населения и экономической активностью представляет собой привлекательную цель для злоумышленников», — сказал депутат.

Также среди наиболее подверженных атакам мошенников городов Немкин назвал Краснодар, Санкт-Петербург, Казань и Екатеринбург. По его словам, жители городов-миллионников обладают высокими доходами и привыкли к виртуальному общению, что привлекает злоумышленников.

Ранее стало известно, что мошенники начали звонить россиянам под видом сотрудников маркетплейсов, чтобы получить доступ к их учетной записи на «Госуслугах». Злоумышленники информируют жертв о якобы возникших проблемах с заказом и просят назвать код из СМС-сообщения.