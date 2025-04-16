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02:34, 16 апреля 2025Россия

В Госдуме назвали наиболее подверженные атакам мошенников города

Депутат Немкин: Мошенники чаще всего атакуют жителей крупных городов России
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Мошенники для своих атак чаще всего выбирают жителей крупных городов России с населением более миллиона человек. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин в беседе с РИА Новости.

«Мошенники продолжают концентрировать свои усилия на жителях крупных городов с населением более миллиона человек. Москва остается лидером по количеству мошеннических звонков (...) мегаполис с его высокой плотностью населения и экономической активностью представляет собой привлекательную цель для злоумышленников», — сказал депутат.

Также среди наиболее подверженных атакам мошенников городов Немкин назвал Краснодар, Санкт-Петербург, Казань и Екатеринбург. По его словам, жители городов-миллионников обладают высокими доходами и привыкли к виртуальному общению, что привлекает злоумышленников.

Ранее стало известно, что мошенники начали звонить россиянам под видом сотрудников маркетплейсов, чтобы получить доступ к их учетной записи на «Госуслугах». Злоумышленники информируют жертв о якобы возникших проблемах с заказом и просят назвать код из СМС-сообщения.

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