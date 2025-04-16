Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:41, 16 апреля 2025Бывший СССР

В Киеве признали отсутствие у мира интереса к Украине

Экс-глава МИД Украины Пристайко: Киев неинтересен мировому сообществу
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Craig Hudson / Reuters

Разговоры об Украине больше неинтересны мировому сообществу. Такое заявление сделал экс-глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Вадим Пристайко в эфире YouТube-канала «Украинский кризисный медиацентр».

«Мы не можем просто себе втоптать в голову, что они [США] теряют интерес к нам, что им не до нас, мы им неинтересны», — заявил Пристайко.

По его мнению, Киев до сих пор питает иллюзии относительно той роли, которую Украина играет на мировой арене. Власть страны преувеличивает масштаб конфликта, требуя от других государств поддержки.

Пристайко также рассказал о ситуации, которая произошла с ним во время переговоров с дипломатом одной арабской страны. По словам экс-министра, коллега заявил, что разговоры об Украине ему осточертели.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил об усталости от жалоб Зеленского на США. Он отметил, что от таких высказываний становится скучно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Задержан бывший губернатор Курской области. Что известно о его деле?

    Раскрыты подробности о кураторах планировавшего теракт в Пятигорске иностранца

    Звезда советских сказок спился и умер после избиения

    Площадь пожара на заводе в Курске стала значительно больше

    Стало известно о ликвидации сооснователя «Правого сектора» при прорыве под Белгородом

    В Киеве назвали возможной отмену военного положения на Украине

    Бывшего губернатора Курской области доставили в суд

    Объявлена дата первых в мире гонок сперматозоидов

    В одной из стран НАТО подтвердили увеличение оборонных расходов до пяти процентов от ВВП

    ВТО понизила прогноз роста мировой экономики из-за пошлин Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости