В Киеве признали отсутствие у мира интереса к Украине

Экс-глава МИД Украины Пристайко: Киев неинтересен мировому сообществу

Разговоры об Украине больше неинтересны мировому сообществу. Такое заявление сделал экс-глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Вадим Пристайко в эфире YouТube-канала «Украинский кризисный медиацентр».

«Мы не можем просто себе втоптать в голову, что они [США] теряют интерес к нам, что им не до нас, мы им неинтересны», — заявил Пристайко.

По его мнению, Киев до сих пор питает иллюзии относительно той роли, которую Украина играет на мировой арене. Власть страны преувеличивает масштаб конфликта, требуя от других государств поддержки.

Пристайко также рассказал о ситуации, которая произошла с ним во время переговоров с дипломатом одной арабской страны. По словам экс-министра, коллега заявил, что разговоры об Украине ему осточертели.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил об усталости от жалоб Зеленского на США. Он отметил, что от таких высказываний становится скучно.