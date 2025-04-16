В Кремле напомнили о запрете Киева на переговоры

Украинские власти по-прежнему запрещают себе вести переговоры с Россией. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
Он также напомнил, что переговоры Киева с Москвой документально запрещены президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Киевский режим по-прежнему, кстати, имеет сам для себя запрет на ведение каких-либо переговоров. Не стоит забывать о том, что документально это запрещено президентом Украины», — сказал он.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести прямые переговоры с Москвой, но не с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, украинская сторона готова к диалогу с представителями России, если у этих людей есть видение, как завершить конфликт.