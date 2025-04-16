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13:02, 16 апреля 2025Бывший СССР

В Кремле напомнили о запрете Киева на переговоры

Песков: Киев по прежнему запрещает себе переговоры с Россией
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Украинские власти по-прежнему запрещают себе вести переговоры с Россией. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он также напомнил, что переговоры Киева с Москвой документально запрещены президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Киевский режим по-прежнему, кстати, имеет сам для себя запрет на ведение каких-либо переговоров. Не стоит забывать о том, что документально это запрещено президентом Украины», — сказал он.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести прямые переговоры с Москвой, но не с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, украинская сторона готова к диалогу с представителями России, если у этих людей есть видение, как завершить конфликт.

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