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23:55, 16 апреля 2025Бывший СССР

В Одессе мобилизовали помогавшего ВСУ волонтера

В Одессе мобилизовали помогавшего ВСУ волонтера фонда «Я Помогу»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Кадр: Telegram-канал Одесса ИНФО

В Одессе мобилизовали волонтера, помогавшего Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

По его данным, сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) мобилизовали волонтера благотворительного фонда «Я Помогу». Фонд занимался сбором средств на нужды ВСУ.

После задержания волонтера у ТЦК начались протесты, около 40 местных жителей требовали отпустить мужчину. «Под военкоматом собралось около 40 человек с требованием его освобождения, но не помогло: парня отправили в учебку в Николаев», — говорится в сообщении.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал о мобилизации ТЦК пожилых и больных людей. Он сообщил, что командование отправило его подразделение в поселок в Харьковской области. «Много было старых людей, ТЦК набрали старых и больных людей, которые не могут даже ходить», — вспомнил пленный.

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