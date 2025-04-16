В Одессе мобилизовали помогавшего ВСУ волонтера фонда «Я Помогу»

В Одессе мобилизовали волонтера, помогавшего Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

По его данным, сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) мобилизовали волонтера благотворительного фонда «Я Помогу». Фонд занимался сбором средств на нужды ВСУ.

После задержания волонтера у ТЦК начались протесты, около 40 местных жителей требовали отпустить мужчину. «Под военкоматом собралось около 40 человек с требованием его освобождения, но не помогло: парня отправили в учебку в Николаев», — говорится в сообщении.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал о мобилизации ТЦК пожилых и больных людей. Он сообщил, что командование отправило его подразделение в поселок в Харьковской области. «Много было старых людей, ТЦК набрали старых и больных людей, которые не могут даже ходить», — вспомнил пленный.