В Раде объяснили спешное продление военного положения Зеленским

В Раде назвали переговоры России и США причиной продления ВП на Украине

Причиной спешного продления военного положения (ВП) и мобилизации на Украине президентом страны Владимиром Зеленским является возможный прогресс в переговорах между Россией и США. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на источники в Верховной Раде.

«Никто не знает, как будут обстоять дела через две недели, если просочится информация о возможных договоренностях между Вашингтоном и Москвой. И если будут проступать контуры некоего соглашения, и прекращение огня станет его частью, то депутаты начнут колебаться, задавать вопросы. Тогда собрать их для голосования за продление военного положения будет значительно сложнее», — объяснил собеседник издания.

Журналисты отметили, что в Киеве опасаются согласия Вашингтона с рядом условий Москвы, в том числе с проведением выборов президента страны. При этом они обратили внимание на ухудшение риторики президента США Дональда Трампа в отношении Зеленского.

Помимо этого издание сообщило, что таким образом украинский лидер показывает, что обществу не стоит ждать скорого возвращения к мирной жизни. «Через продление военного положения президент как бы хочет показать всем, что именно он будет решать когда состоятся выборы и состоятся ли они вообще в обозримом будущем», — говорится в тексте статьи.

Ранее бежавший из Украины депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил, что парламентарии получили сообщения с угрозами перед голосованием за продление военного положения и всеобщей мобилизации. По его словам, их предупредили о принятии мер в случае провала законопроекта.