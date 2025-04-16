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20:37, 16 апреля 2025Россия

В результате атак дронов ВСУ сгорели 18 домов в российском регионе

Брянский губернатор Богомаз: 18 домов сгорели из-за атак дронов-камикадзе ВСУ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Наталья Горшкова / РИА Новости

В Брянской области из-за атак дронов-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) сгорели 18 домов. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, за последние сутки украинские войска атаковали гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новый Ропск, Хоромное, Любечане, Зерново и Сопычи.

«В результате террористических действий ВСУ полностью сгорели 18 домов, две хозпостройки. Повреждены здания школы и социально-культурного центра», — пояснил чиновник.

В этот же день оборонное ведомство отчиталось об уничтожении над регионами в ночь на 16 апреля 26 украинских беспилотников самолетного типа. Девять дронов сбили в Воронежской области, восемь — в Белгородской, четыре — в Курской, по два — в Липецкой и над Крымом, еще один — над Московским регионом.

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