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15:02, 16 апреля 2025Экономика

В России национализировали нефтесервисный холдинг «Борец»

Нефтесервисный холдинг «Борец» передали под управление Росимущества
Вячеслав Агапов

Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters

Нефтесервисный холдинг «Борец» передали под управление Росимущества. О национализации компании со ссылкой на реестр данных ЕГРЮЛ сообщает РИА Новости.

С 15 апреля владельцем 100 процентов ценных бумаг нефтесервисного холдинга является Росимущество. Ранее доля принадлежала ООО «Салтекор Инвестментс», которая перерегистрировалась в Калининграде в 2023 году (99,99 процента), и международной коммерческой компании «Центр разработки нефтедобывающего оборудования», зарегистрированной на Сейшельских Островах (0,01 процента).

У «Борца» пять производственных предприятий на территории РФ и девять сервисных центров в России и Казахстане. Компания занята разработкой, производством и сервисным обслуживанием оборудования для добычи нефти и поддержания пластового давления.

«Борец» называет себя одним из лидеров в производстве электроцентробежных насосов. В феврале 2023 года его доля на рынке по количеству установленных устройств составляла 24 процента в мире и 37 процентов в России.

В феврале Генпрокуратура через суд потребовала взыскать предприятия холдинга в доход государства. Надзорный орган заявил, что контроль над ними установили подданные Великобритании, Швеции и гражданин Израиля Леонид Невзлин (экс-акционер группы компаний ЮКОС и деловой партнер Михаила Ходорковского; оба признаны в РФ иностранными агентами). В марте суд удовлетворил иск о взыскании в доход РФ предприятий холдинга.

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