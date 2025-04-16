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13:59, 16 апреля 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались об итогах моратория на удары по энергообъектам

Депутат Швыткин: Только Россия соблюдала мораторий на удары по энергообъектам
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Только Россия соблюдала 30-дневный мораторий на удары по энергообъектам, Украина продолжала подобные атаки, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Юрий Швыткин.

«30-дневный мораторий соблюдался только со стороны России. Украина его нарушала постоянно, — сказал депутат. — О том, что это происходило, наша сторона информировала США».

США, по словам Швыткина, сегодня выполняют роль посредника между двумя странами, и должны учитывать факты нарушения соглашений. Политик подчеркнул, что Вашингтону следовало бы принять меры в отношении Украины, потому что несоблюдение договоренностей ставит под вопрос мирное урегулирование.

«Если мы хотим рассматривать вопрос долгосрочного соглашения по мирному урегулированию, необходимо понимать риски нарушения со стороны ВСУ. И 30-дневный мораторий показал, что такие риски есть», — заключил Швыткин.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль уточнит срок окончания моратория на удары по украинским энергообъектам. По его словам, все будет зависеть от дальнейших приказов Путина.

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