В российском городе юноша избил и раздел подростка ради толстовки

В Петербурге юноша напал на подростка ради толстовки за 7 тысяч рублей

В Петербурге задержали 18-летнего юношу, избившего и раздевшего 13-летнего подростка ради толстовки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, в полицию обратился школьник с ушибами лица. Выяснилось, что 12 апреля около дома №21 на улице Замшина его ударил знакомый и отобрал толстовку за семь тысяч рублей.

15 апреля нападавшего задержали около дома №17 на улице Комсомола. Возбуждено дело по части 2 статьи 161 УК РФ («Грабеж»).

Ранее стало известно, что в Татарстане сотрудники полиции задержали двух подростков, которые напали на 50-летнюю женщину в подъезде, отобрали у нее рюкзак и надругались над ней.